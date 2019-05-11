Cборная России по хоккею обыграла Норвегию в первом матче на чемпионате мира

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Сборная России по хоккею обыграла Норвегию в первом масте на чемпионате мира-2019. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян.
Автором первого гола на девятой минуте стал Евгений Дадонов, который оформил дубль на 30-й минуте, Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42).
Кучерова назвали лучшим игроком матче в составе российской сборной.
У норвежцев отлиличись Томас Ольсен (57) и Юнас Холес (58).
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