После эвакуации «Виктории Плаза» и «Атрона» машины кинологов заметили еще около двух торговых центров

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После эвакуации «Виктории Плаза» и «Атрона», машины кинологов продолжают дежурить еще, как минимум, около двух торговых центров. Об этом журналисту RZN.info сообщили очевидцы.
Сотрудники МВД находятся возле ТРЦ «Премьер» и «Круиз». При этом, никаких действий для эвакуации зданий пока не предпринимается.
Напомним, ранее, в течение дня эвакуировали сначала ТЦ «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.