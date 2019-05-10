Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

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Журналист Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщила радоиостанция «
Вскрытие провели в ночь с 9 на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище.
Напомним, Доренко скончался накануне, ему было 59 лет. Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, внезапно почувствовал себя плохо и упал.
Ранее появилось
Фото из Instagram-аккаунта Сергея Доренко
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.