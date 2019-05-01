Около Лесопарка загорелась трава. Фото

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Около «Орешка» вблизи Лесопарка загорелась трава. Фото с места происшествия опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Особо надо отметить МЧС: пожарная машина приехала через 15 минут после звонка в 112», — говорится в сообщении.
Напомним, с 26 апреля в регионе
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.