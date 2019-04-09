Арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника оставили в СИЗО

Арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника Павла Пущина оставили в СИЗО. Об этом RZN. infoсообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Во вторник, 9 апреля, Пущину продлили арест до 12 июля.
Напомним, ранее он
По версии следствия, Павел Пущин
Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
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