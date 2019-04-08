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11:44, 8 апреля 2019 184
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Девушка из Сасова спела в шоу «Ты супер»

Девушка из Сасова спела в шоу «Ты супер»

Жительница Сасова выступила в шоу «Ты супер» на НТВ. 16-летняя Валерия Шилкина исполнила песню «На побывку идет молодой моряк». Выпуск вышел в эфир в воскресенье, 7 апреля.

«Сильно колотится сердце, счастлива, как никогда», — сказала девушка после выступления.

Игорь Крутой поздравил рязанку, отметив, что она настолько понравилась зрителям, что они аплодировали стоя.

Девушка прошла в следующий этап конкурса.

Валерия Шилкина растет в приемной семье. Биологическая мать умерла, когда ей было около года, отец злоупотреблял алкоголем, и его лишили родительских прав. Другие родственники не стали искать ее. Девочку из детдома взяла на воспитание Татьяна Коняева.

«Моей бабушке 83 года, и я хочу, чтобы она жила долго. Даже не могу себе представить, если она уйдет. Или мама. Она будет всегда в моей сердце. Я ее считаю моей родной мамой», — рассказала о своей семье Валерия Шилкина.

Стоит отметить, что приемная мать была с девочкой на съемках шоу.


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