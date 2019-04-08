В Рязани школьник покончил с собой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В воскресенье, 7 апреля, тело мальчика 2002 года рождения обнаружили его родители в доме.
Известно, что подросток учился в 14-й школе.
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В Рязани школьник покончил с собой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В воскресенье, 7 апреля, тело мальчика 2002 года рождения обнаружили его родители в доме.
Известно, что подросток учился в 14-й школе.
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