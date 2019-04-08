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13:30, 8 апреля 2019 1 507
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В Рязани появятся еще 29 «умных светофоров» 3

В Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»

В Рязани в 2019 году появятся еще 29 «умных светофоров». Список с перекрестками и улицами, где установят автоматизированную систему управления дорожным движением, опубликовали на сайте мэрии.

«Умные светофоры» появятся на перекрестках улиц:

  • Касимовское шоссе — Новая;
  • Касимовское шоссе — Боголюбова;
  • Касимовское шоссе — Тимуровцев;
  • Солотчинское шоссе — ТЦ «Круиз»;
  • Вознесенская — Садовая;
  • Горького — Свободы;
  • Горького — Введенская;
  • Грибоедова — Либкнехта;
  • Грибоедова — проезд Щедрина;
  • Есенина — Садовая;
  • Есенина — Грибоедова;
  • Есенина — Окский проезд;
  • Зубковой — Тимакова;
  • Маяковского — Пролетарская;
  • Маяковского — Свободы;
  • Новоселов — Тимакова;
  • Семинарская —— Павлова;
  • Семинарская — Сенная;
  • Чапаева — Пролетарская;
  • Яхонтова — Введенская.

Также пешеходных переходах:

  • площадь Соборная;
  • площадь Ленина;
  • площадь Мичурина;
  • остановка «Кальное»;
  • остановка «Кинотеатр Октябрь»;
  • остановка «Новоселов № 54»;
  • остановка «РГУ имени Есенина»;
  • остановка «Сбербанк» на улице Новоселов;
  • остановка «Стоматологическая поликлиника».

На системы потратят 52,6 миллионов, из которых 50 выделят из областного бюджета.

Автоматизированная система изучает транспортный поток и регулирует работу светофоров для повышения пропускной способности.

Напомним, в прошлом году светофоры появились на 27 перекрестках.


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