В Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»

В Рязани в 2019 году появятся еще 29 «умных светофоров». Список с перекрестками и улицами, где установят автоматизированную систему управления дорожным движением, опубликовали на сайте мэрии.
«Умные светофоры» появятся на перекрестках улиц:
- Касимовское шоссе — Новая;
- Касимовское шоссе — Боголюбова;
- Касимовское шоссе — Тимуровцев;
- Солотчинское шоссе — ТЦ «Круиз»;
- Вознесенская — Садовая;
- Горького — Свободы;
- Горького — Введенская;
- Грибоедова — Либкнехта;
- Грибоедова — проезд Щедрина;
- Есенина — Садовая;
- Есенина — Грибоедова;
- Есенина — Окский проезд;
- Зубковой — Тимакова;
- Маяковского — Пролетарская;
- Маяковского — Свободы;
- Новоселов — Тимакова;
- Семинарская —— Павлова;
- Семинарская — Сенная;
- Чапаева — Пролетарская;
- Яхонтова — Введенская.
Также пешеходных переходах:
- площадь Соборная;
- площадь Ленина;
- площадь Мичурина;
- остановка «Кальное»;
- остановка «Кинотеатр Октябрь»;
- остановка «Новоселов № 54»;
- остановка «РГУ имени Есенина»;
- остановка «Сбербанк» на улице Новоселов;
- остановка «Стоматологическая поликлиника».
На системы потратят 52,6 миллионов, из которых 50 выделят из областного бюджета.
Автоматизированная система изучает транспортный поток и регулирует работу светофоров для повышения пропускной способности.
Напомним, в прошлом году светофоры