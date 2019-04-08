Управляющий партнер кирпичной компании «Брикус» запустил блогерский канал «Строительная кухня»

Управляющий партнер кирпичной компании «
В настоящее время зрителям доступны два выпуска — «Как выбрать бетон для строительства? Знакомство с заводом жби и ответы на важные вопросы покупателей» и «Кирпич ручной формовки часть 1. Правильный выбор, цены, лайфхаки!». За неделю первый из них набрал пять тысяч просмотров, второй — тысячу просмотров за 12 часов.
В пресс-службе компании пояснили, что в работе Соловову часто приходится показывать покупателям и застройщикам разницу и преимущества разных видов кирпича, объяснять отличительные особенности брендов и подсказывать в выборе строительных смесей для кладки.
По словам представителей «Брикуса», Роман Соловов решил поделиться накопленным десятилетним опытом на более высоком уровне.
«Создание канала „Строительная кухня“ несет задачу научить обычных покупателей ориентировать на рынке строительных материалов. Чтобы они знали критерии выбора, не надеясь на компетентное мнение менеджеров, которые иногда работают в свою пользу, чем беспокоятся о выгоде заказчика», — отметили специалисты.
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