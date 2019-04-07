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17:02, 7 апреля 2019 795
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«Безопасны для здоровья». Рязанская марка пельменей успешно прошла проверку на шоу НТВ. Видео

«Безопасны для здоровья». Рязанская марка пельменей успешно прошла проверку на шоу НТВ. Видео

«Пельмени Рязанские» успешно прошли экспертизу на шоу «НашПотребНадзор». Видеосюжет опубликовали на сайте НТВ.

Отмечается, что продукцию рязанского бренда эксперты могут рекомендовать к покупке, хотя бы потому, что «они безопасны для здоровья и полностью соответствуют заявленной маркировке».

Всего проверили пять образцов пельменей со свининой и говядиной марок «Бульмени», «ВкусВилл», «У Палыча», «Сибирская коллекция» и «Пельмени Рязанские».

Оказалось, что в четырех образцах действительно есть мясо. Однако в «Бульменях» эксперты обнаружили серьезную недостачу.

Вредных консервантов не нашли ни в одной пачке пельменей. «При отсутствии консервирующих добавок в „Бульменях“ и пельменях из „ВкусВилла“ поселились сальмонеллы, пельмени от „Сибирской коллекции“ обжили бактерии листерии, а в пельменях „У Палыча“ расплодилась кишечная палочка», — подытожили специалисты.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие пельмени в России. Ни одна марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».


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