В здании УГИБДД на улице Солнечной прошли обыски и задержания. Об этом сообщила «
Как сообщило издание, по подозрению во взяточничестве задержали четырех человек из руководства.
Официального подтверждения этих данных пока нет.
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Фото: Pixabay.com
В здании УГИБДД на улице Солнечной прошли обыски и задержания. Об этом сообщила «
Как сообщило издание, по подозрению во взяточничестве задержали четырех человек из руководства.
Официального подтверждения этих данных пока нет.
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