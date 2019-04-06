К акции #СохранимЛес в Рязани подготовят пять площадок для сбора макулатуры

Рязань присоединится к всероссийской акции #СохранимЛес. Об этом сообщает сайт
7 апреля акция пройдет в городах всех 85 субъектов страны. В каждом из населенных пунктов определят специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и ценные подарки.
Адреса точек сбора макулатуры в Рязани:
- Школа №17, улица Чкалова, 9
- Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева, улица Костычева, 1
- Библиотека имени Горького, улица Ленина, 52
- Львовская СОШ, улица Льгово
- Рязанский государственный университет, улица Ленина, 20а