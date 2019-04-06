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14:38, 6 апреля 2019 1 477
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К акции #СохранимЛес в Рязани подготовят пять площадок для сбора макулатуры

К акции #СохранимЛес в Рязани подготовят пять площадок для сбора макулатуры

Фото: Pixabay.com

Рязань присоединится к всероссийской акции #СохранимЛес. Об этом сообщает сайт проекта.

7 апреля акция пройдет в городах всех 85 субъектов страны. В каждом из населенных пунктов определят специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и ценные подарки.

Адреса точек сбора макулатуры в Рязани:

  • Школа №17, улица Чкалова, 9
  • Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева, улица Костычева, 1
  • Библиотека имени Горького, улица Ленина, 52
  • Львовская СОШ, улица Льгово
  • Рязанский государственный университет, улица Ленина, 20а

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