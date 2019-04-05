Рязанские приставы депортировали из страны четырех иностранцев

Рязанские судебные приставы выдворили за пределы России четырех граждан Узбекистана. Суд признал их нахождение на территории страны незаконным. Об этом сообщил
4 апреля иностранных граждан проводили до пункта пропуска через границу.
В 23 часа прямым авиарейсом из московского аэропорта Внуково до города Ташкент узбекистанцы отправились на родину.
Депортировать их удалось за счёт средств работодателей и родственников, что позволило сэкономить средства государственного бюджета.
В течение 5 лет со дня депортации доступ на территорию государства для нарушителей запрещён.