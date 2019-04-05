Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Нефтяные компании и правительство подписали соглашение по стабилизации на рынке топлива на второй квартал. Об этом передает
В марте правительство договорилось о продлении договоренностей, заключенных в ноябре 2018 года. Они будут действовать до конца первого полугодия 2019 года.
«Соглашение подписано уже, все расписались», — сказал Козак.
Как уточнило агентство, речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении.
В документе фиксируется, что компании обязуются продлить
Напомним, осенью 2018 года нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на уровне июньских показателей.