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13:51, 5 апреля 2019 143
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Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Нефтяные компании и правительство подписали соглашение по стабилизации на рынке топлива на второй квартал. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

В марте правительство договорилось о продлении договоренностей, заключенных в ноябре 2018 года. Они будут действовать до конца первого полугодия 2019 года.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — сказал Козак.

Как уточнило агентство, речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении.

В документе фиксируется, что компании обязуются продлить заморозку цен и не будут повышать их выше инфляции.

Напомним, осенью 2018 года нефтяники договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на уровне июньских показателей.


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