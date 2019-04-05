Михаил Белькевич вновь занялся городскими банями. Об этом RZN.info сообщили в МП «Комплекс».
18 февраля Белькевич снова возглавил предприятие, которое занимается банями.
Напомним, 15 февраля он
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Михаил Белькевич вновь занялся городскими банями. Об этом RZN.info сообщили в МП «Комплекс».
18 февраля Белькевич снова возглавил предприятие, которое занимается банями.
Напомним, 15 февраля он
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