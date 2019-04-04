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16:55, 4 апреля 2019 1 520
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В 2019 году в Рязани отремонтируют 22 улицы. Полный список 3

В 2019 году в Рязани отремонтируют 22 улицы. Полный список

Мэрия опубликовала полный список дорог, которые планируют отремонтировать в 2019 году.

В него вошли участки оставшиеся с 2018 года, а также улицы, которые приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Полностью список выглядит так:

  • Московское шоссе — 3,6 километров;
  • Васильевский проезд — 243 метра;
  • Сережин переулок — 319 метров;
  • 1 -я Красная улица и Старореченская — 684 метра;
  • улица 10-я Линия — 410 метров;
  • улица Весенняя — 365 метров;
  • улица Высоковольтная — 920 метров;
  • улица Гагарина — 1,9 километров;
  • улица Грибоедова — 1,1 километр;
  • улица Дачная — 1,1 километр;
  • Кальная улица (от Быстрецкой улицы до д. 44 по Кальной улице) — 52 метра;
  • улица Кольцова — 500 метров;
  • улица Либкнехта — 300 метров;
  • улица Новослободская — 389 метров;
  • улица Подгорная — 1 километр;
  • улица Почтовая — 148 метров;
  • улица Садовая — 328 метров;
  • улица Свободы и площадь Свободы — 2 километра;
  • улица Связи — 1,9 километров;
  • улица Спортивная — 390 метров;
  • улица Тимакова — 829 метров;
  • улица Чкалова — 445 метров.

Общая протяженность дорог к ремонту составит 19,2 километра. Общая стоимость работ составит около 569 миллионов, из которых 540 — из областного бюджета.


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