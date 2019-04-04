В 2019 году в Рязани отремонтируют 22 улицы. Полный список

Мэрия опубликовала полный список дорог, которые планируют отремонтировать в 2019 году.
В него вошли участки оставшиеся с 2018 года, а также улицы, которые
Полностью список выглядит так:
- Московское шоссе — 3,6 километров;
- Васильевский проезд — 243 метра;
- Сережин переулок — 319 метров;
- 1 -я Красная улица и Старореченская — 684 метра;
- улица 10-я Линия — 410 метров;
- улица Весенняя — 365 метров;
- улица Высоковольтная — 920 метров;
- улица Гагарина — 1,9 километров;
- улица Грибоедова — 1,1 километр;
- улица Дачная — 1,1 километр;
- Кальная улица (от Быстрецкой улицы до д. 44 по Кальной улице) — 52 метра;
- улица Кольцова — 500 метров;
- улица Либкнехта — 300 метров;
- улица Новослободская — 389 метров;
- улица Подгорная — 1 километр;
- улица Почтовая — 148 метров;
- улица Садовая — 328 метров;
- улица Свободы и площадь Свободы — 2 километра;
- улица Связи — 1,9 километров;
- улица Спортивная — 390 метров;
- улица Тимакова — 829 метров;
- улица Чкалова — 445 метров.
Общая протяженность дорог к ремонту составит 19,2 километра. Общая стоимость работ составит около 569 миллионов, из которых 540 — из областного бюджета.