RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани хотят отреставрировать сгоревший купеческий дом. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия на Газетном переулке №3.
Проект оценивается в 3,7 миллионов. Исполнитель должен провести научные исследования и предоставить эскизный проект реставрации с архитектурными и конструктивными решениями до 30 ноября.
Дом построен в 1840-х годах купцом Дмитрием Малашкиным. С 1891 года в расположенной в подвале типографии печаталась первая в городе частная газета — «Рязанский справочный листок». После революции здание сделали многоквартирным. Люди жили там до пожара в 2007 году.
Ранее рязанские власти заявили, что дом
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТуляка осудят за избиение коллеги на работе
|
cледующая новость →В Пронском районе школьники высадили около четырех тысяч дубов
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.