Сгоревший купеческий дом в Рязани выставят на продажу. Об этом сообщил и. о мэра Рязани Сергей Карабасов в четверг, 24 мая. Дом Малашкина на Газетном переулке №3 внесли в муниципальную программу приватизации на заседании гордумы.
«У нас есть порядка 20-ти объектов подобных проблемных памятников, которые не востребованы. Мы не имеем финансовую возможность их восстановить. У нас есть два пути: продать здания за 1 рубль или сдать в аренду на 49 лет», — пояснил Карабасов.
Напомним, дом построен в 1840-х годах купцом Дмитрием Малашкиным. С 1891 года в расположенной в подвале типографии печаталась первая в городе частная газета — «Рязанский справочный листок». После революции здание сделали многоквартирным. Люди жили там до пожара в 2007 году.