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13:29, 25 мая 2018 389
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Сгоревший купеческий дом в Рязани выставят на продажу

Сгоревший купеческий дом в Рязани выставят на продажу

Сгоревший купеческий дом в Рязани выставят на продажу. Об этом сообщил и. о мэра Рязани Сергей Карабасов в четверг, 24 мая. Дом Малашкина на Газетном переулке №3 внесли в муниципальную программу приватизации на заседании гордумы.

«У нас есть порядка 20-ти объектов подобных проблемных памятников, которые не востребованы. Мы не имеем финансовую возможность их восстановить. У нас есть два пути: продать здания за 1 рубль или сдать в аренду на 49 лет», — пояснил Карабасов.

Напомним, дом построен в 1840-х годах купцом Дмитрием Малашкиным. С 1891 года в расположенной в подвале типографии печаталась первая в городе частная газета — «Рязанский справочный листок». После революции здание сделали многоквартирным. Люди жили там до пожара в 2007 году.


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