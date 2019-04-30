В Муроме инспектора заподозрили в помощи браконьерам

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Фото: Pixabay.com
В Муроме старшего инспектора отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству заподозрили в помощи браконьерам. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Мужчину взяли под стражу,
Следователи установили, что с мая 2018 по апрель 2019 года подозреваемый и иные лица предупреждали браконьеров о времени и месте проведения рейдов.
«Старшему государственному инспектору и иным должностным лицам ведомства хорошо было известно о том, что браконьеры применяют запрещенные орудия добычи, действуют в запретные сроки вылова на особо охраняемых природных территориях», — подчеркнули в следкоме.
Сотрудники СКР, региональных управлений ФСБ и МВД провели масштабные рейды на территории Муромского и Меленковского районов. Они изъяли более сотни сетей, которые вывозили на грузовиках, незарегистрированное охотничье оружие и патроны, свыше ста килограммов незаконно добытой рыбы, а также пакеты с неустановленным веществом.
Расследование дела продолжается. Следователи просят браконьеров и причастных к преступлениям должностных лиц добровольно явиться для дачи показаний.
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