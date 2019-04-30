В Клепиковском районе утонул московский пенсионер

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Вечером в воскресенье, 28 апреля, в Клепиковском районе на озере Белое вблизи деревни Ерохино утонул 64-летний пенсионер. Об этом RZN.info сообщил старший следователь Касимовского отдела Дмитрий Поздняков.
«Во время осмотра тела никаких следов криминального характера не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, после которой примут соответствующее процессуальное решение», — отметил следователь.
Следователь рассказал, что тело пенсионера нашли спустя три часа после его ухода на озеро.
По словам Позднякова, погибший проживал в Москве. В Клепиковском районе у него была дача.
Обстоятельства выясняются.
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