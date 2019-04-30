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Момент ДТП с перевернувшейся на Ряжском шоссе легковушкой попал на видео. Его опубликовали в
На кадрах видно, что автомобиль перевернулся после столкновения с внедорожником. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из легковушки. Судя по видео, он получил незначительные травмы.
Напомним, из-за аварии образовался
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.