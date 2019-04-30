Любимову предложили сделать рязанские «Воробьевы горы»

Во вторник, 30 апреля, на встрече с членами «Клуба рязанцев — участниками конкурса «Лидеры России» главе региона Николаю Любимову предложили сделать на территории Рязанского кремля аналог столичных «Воробьевых гор». Рязанцы рассказали о нескольких проектах.

Так, одним из предложений стало очищение открытой части русла Лыбеди от проезда Речников до впадения реки Трубеж и создание рекреационной зоны от Трубежа по направлению к жилому массиву.

Там предложили обустроить велосипедные и пешеходные маршруты, а в речном порту, где сейчас находится стоянка техники, сделать набережную. По проекту на набережной планируют создать поющие фонтаны и организовать прокат катамаранов, чтобы организовать зону, подобную Воробьевым горам в Москве. По словам авторов, проект проходит экспертную оценку.

Помимо этого, активисты предложили создать электронный портал для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По словам председателя клуба Максима Стрельцова, ресурс объединит и систематизирует всю информацию о мерах поддержки инвалидов, льготах, возможностях для самообучения и развития. Он отметил, что там можно будет получить бесплатные юридические и иные консультации онлайн, иметь связываться волонтерами.

Кроме того, активисты предложили сделать на ресурсе ссылку для перехода на интерактивную карту доступной среды региона, где будут отмечены все доступные для инвалидов объекты инфраструктуры. «Нужно комплексно подходить к объекту, расчищать Трубеж, показывать набережную, а то стыдно уже за эту территорию. Надо, чтобы у людей была возможность погулять и по леску вокруг кремля. И начать, как минимум, со следующего года. Проекты, которые вы представили, должны иметь будущее, потому что они исходят от людей, которые прошли горнило конкурсов и разрабатывали свои проекты и презентации», — отметил Любимов.