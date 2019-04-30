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Николай Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов. Список за март-апрель опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Рязанский губернатор занял 50 место из 85.
Эксперты отметили в числе достижений политика участие в федеральных пилотных проектах, встречи с высокопоставленными чиновниками и активный диалог с общественниками.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.