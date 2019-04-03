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15:11, 3 апреля 2019 2 400
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В Рязани отремонтируют дороги на десяти улицах. Список 2

В Рязани отремонтируют дороги на десяти улицах. Список

В Рязани в 2019 году отремонтируют дороги на десяти улицах. Список опубликовал региональный минтранс.

Ремонт планируется выполнить на улицах: Грибоедова, Гагарина, Спортивная, Весенняя, Либкнехта, Чкалова, Связи, Высоковольтная, Подгорная, Московское шоссе.

Дороги отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, ремонт проведут на трассах Спас-Клепики — Рязань, Кораблино — Юрасово и на улице Весенней в селе Дядьково.

Общая стоимость работ составит более 700 млн рублей.


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