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11:48, 3 апреля 2019 3 527
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Ректора РГУ доставили в суд для избрания меры пресечения 1

Ректора РГУ доставили в суд для избрания меры пресечения

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 3 апреля началось заседание по избранию меры пресечения для ректора РГУ Андрея Минаева. Следователь просит отправить руководителя вуза под арест на два месяца.

В суд ректора доставили в наручниках. На заседание пришли его близкие.

Минаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он назначил сотрудникам вуза премии в размере 1,2 миллиона рублей, но не выплатил их. Деньги пошли на расходы работы комиссии, чтобы получить успешную аккредитацию РГУ.

Напомним, Минаев стал ректором РГУ в мае 2017 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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