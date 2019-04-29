За неделю в Рязани заделали ямы на 22 участках

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 22 по 28 апреля, в Рязани заделали ямы в асфальте на 22 участках. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах Юбилейная, Промышленная, Октябрьская, Семена Середы, Типанова, Шевченко, Братиславская, Крупской, Великанова, Полетаева, Баженова, Строителей, 6-я Линия, Маяковского, Новоселов, Советской Армии, а также на проезде Завражнова, Скорбященском проезде, Славянском проспекте, перекрестке улиц 14-я линия — Островского, дороге к Богородскому кладбищу, участке дороги от пересечения улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе (Южный промузел).
Общая площадь отремонтированных дорог составила 3 120 квадратных метров.
На следующей неделе планируется заделать выбоины на улицах Великанова, Крупская, Октябрьская от улицы Станкозаводской до путепровода «Приокский», Строителей, Спортивная, Кирпичного завода.
Всего с начала года работы провели на 112 улицах.
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