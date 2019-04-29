В Рязанской области объявили о готовности детских лагерей к лету

Все оздоровительные лагеря Рязанской области готовы к приему детей в летний период. Об этом в пятницу, 26 апреля, во время правительственного часа в облдуме заявила министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

По ее словам, число лагерей в регионе выросло до 404. В 2019 году на улучшение условий в учреждениях направили более 30 миллионов рублей. Так, в «Сатурне» появятся два новых корпуса. В «Звездном» обновили комнаты для кружков, а в «Ласточке» провели капремонт столовой.

211 одаренных детей отдохнут в лагерях «Артек», «Орленок» и «Смена», шесть тысяч путевок предоставят детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, еще 600 — детям-инвалидам.

Отвечая на вопросы депутатов, министр рассказала, что в регионе будет работать 20 загородных лагерей и два санатория.

Парламентарии интересовались возможностью увеличения количества детей, охваченных оздоровительной кампанией. Ольга Щетинкина уточнила, что многие лагеря отдыха имеют возможность организовать третью смену.

С начала года, по ее словам, оздоровление получили 10,5 тысячи детей, что составляет 17% от запланированного годового уровня.

Кроме того, на правительственном часе обсудили обеспечение жилыми помещениями рязанских детей-сирот.

Щетинкина отметила, что с 2006 года жилье получили 2 385 человек, из регионального и федерального бюджетов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 2 млрд 582 млн рублей.

В 2019 году планируется приобрести 213 квартир на сумму 277,5 млн рублей. По словам докладчика, обеспечить сирот жильем полностью не получится, так как в очереди находятся 564 человека. Министр сообщила, что в Рязани наиболее острые проблемы с покупкой квартир. В прошлом году областной центр приобрел только 31 из предполагаемых 95.

В этом году область приняла меры по исправлению ситуации. Через аукцион уже проторговано пять жилых помещений, еще 57 квартир отдельными лотами выставят на торги в мае.

Щетинкина заверила депутатов, что все поступившие жалобы сирот на некачественное жилье рассмотрели, провели выездные проверки, по их результатам установили сроки устранения выявленных нарушений. По словам главы ведомства, все недостатки устранили.