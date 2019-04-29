В центре Рязани эвакуировали здание. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 29 апреля, около 14:00 в Рязани эвакуировали офисное здание на улице Кудрявцева, дом №56. На место происшествия приехали кинологи, МЧС и полиция.
В здании нашли подозрительный чемодан. Его осматривают кинологи.
Отметим, что в здании находится отделение «Газпромбанка», «Он Клиник», управление ФССП по Рязанской области, а также магазин «Магнит».
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