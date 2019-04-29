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10:23, 29 апреля 2019 771
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Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на шоу «Голос»

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на шоу «Голос»

Фото: Ru.wikipedia.org

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла слухи о возможных махинациях с результатами голосования в финале шоу «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова — дочь певицы. Об этом она написала на Facebook в комментарии к посту замглавреда Hello! Марины Савельевой, передает РИА Новости.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!», — написала Пономарева.

Представитель Алсу также отметила, что в адрес исполнительницы поступают угрозы.

Напомним, после победы Микеллы Абрамовой в шестом сезоне «Голоса» начался скандал, поскольку девочка обогнала участников с большим отрывом.

У нее оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место. Также она получила в полтора раза больше СМС, чем ее ближайший конкурент.

Первый канал начал перепроверку результатов.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что результаты аннулируют, если будут выявлены нарушения.


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