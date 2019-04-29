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Фото: Рязанская епархия
На Пасху рязанцам бесплатно раздали несколько сотен куличей. Горожан угощали перед Успенским кафедральным собором в воскресенье, 28 апреля,
Трапезу благословил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он рассказал о Пасхе, символическом значении праздничных блюд, в том числе кулича — «сладкого хлеба, напоминающего о радости Воскресения Христова».
Впервые епархия начала угощать рязанцев куличами на Пасху в прошлом году.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.