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10:36, 29 апреля 2019 1 029
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Из компартии исключили сына экс-губернатора Рязанской области

Из компартии исключили сына экс-губернатора Рязанской области

Из компартии исключили сына экс-губернатора Рязанской области Андрей Любимова. Решение приняли на комитете областного отделения КПРФ в субботу, 27 апреля.

Причиной исключения стало «нарушение устава партии».

«Я не сдаюсь, буду доказывать свою правоту в суде», — написал Любимов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в 2017 году КПРФ выдвигала Андрея Любимова в кандидаты на выборы губернатора, но позже его заменили на Владимира Федоткина.

Также Любимов участвовал на допвыборах в облдуму в 2018 году и занял второе место.


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