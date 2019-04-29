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Из компартии исключили сына экс-губернатора Рязанской области Андрей Любимова. Решение приняли на комитете областного отделения КПРФ в субботу, 27 апреля.
Причиной исключения стало «нарушение устава партии».
«Я не сдаюсь, буду доказывать свою правоту в суде», — написал Любимов на своей
Напомним, в 2017 году КПРФ
Также Любимов
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.