Под Рязанью засняли аиста в гнезде. Видео

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Под Рязанью засняли белого аиста в гнезде. Видео опубликовано на YouTube.
Ролик сделан в среду, 24 апреля, в деревне Перекаль Рыбновского района.
На видео можно заметить, что гнездо располагается на водонапорной башне.
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