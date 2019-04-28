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Губернатор Николай Любимов предложил установить в Рязанской области памятник учителю. Об этом он заявил на закрытии регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», сообщил
«Думаю, что эта инициатива будет поддержана. Мы обязательно на конкурсе выберем самый интересный проект», — сказал Любимов.
В областном этапе конкурса «Учитель года России — 2019», который проходит уже двадцать девятый раз,
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