Любимов наградил рязанских учителей. Фото

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Губернатор Николай Любимов наградил рязанских учителей. Торжество прошло в Доме детского творчества, в пятницу, 26 апреля.
В областном этапе конкурса «Учитель года России — 2019», который проходит уже двадцать девятый раз, поучаствовали тридцать педагогов. Шестеро из них вышли в финал.
«Этот конкурс всегда объединяет самых креативных и талантливых учителей, которые постоянно в поиске и готовы поделиться своими инновациями. Уверен, что кто бы сегодня не победил, в выигрыше всегда будет образование. Каждый из вас продемонстрировал высокое мастерство, творческий подход к делу, новаторство и умение работать на основе самых современных и прогрессивных технологий в образовании и воспитании», — сказал Любимов.
Победителем регионального этапа стала Екатерина Бибичева — учительница математики и информатики из села Ключ Кораблинского района. Она получила главный приз конкурса «Журавль», изготовленный из скопинской керамики и премию от губернатора.
«Для меня было очень неожиданно и приятно оказаться среди финалистов, а на звание победителя я даже не рассчитывала. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Большое спасибо всем, кто поддерживал и помогал», — отметила Бибичева.
Она будет представлять регион на финале конкурса, который пройдет в Грозном в начале сентября.
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