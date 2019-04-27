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Фото: Администрация Рязани
В Пасху рязанская мэрия организует в городе дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщил
Так 28 апреля и 5 мая на автобусном маршруте №2 «станция Рязань-2 — кладбище «Богородское» количество машин увеличится с двух до семи.
Кроме того, организуют дополнительный маршрут «Дворец молодежи» — кладбище «Богородское», на который выйдут пять автомобилей.
Жители Рязани также могут доехать к местам захоронений до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское» автобусами №96.
Напомним, ранее мэрия
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.