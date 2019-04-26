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21:16, 26 апреля 2019 337
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В Пасху общественный транспорт в Рязани будет работать до утра

В Пасху общественный транспорт в Рязани будет работать до утра

Фото: Администрация Рязани

Для удобства прихожан после окончания Пасхального богослужения работа муниципальных троллейбусов и автобусов в ночное время 28 апреля будет организована по схеме, опубликованной на сайте администрации города.

  • Христорождественский Собор, Рязанский Кремль, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02.40;
  • Александро-Невский храм, улица Новоселов, дом 33 В, ООТ «Шереметьево»: в сторону улицы Новоселов, дом 60: автобусы №6 — 03.03; №16 — 04.00; №17 — 04.05. В сторону центра (до улицы Новой): №6 — 03.17;
  • Благовещенский храм, улица Затинная, дом 58, ООТ «площадь Свободы»: в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 03.15; №10 — 03.55;
  • Борисо-Глебский собор, улица Сенная, дом 16, ООТ «площадь Ленина»: в сторону площади Победы: троллейбусы №1 — 02.45; №3 — 03.30; №5 — 03.20; автобусы №7 — 02.45; №11 — 03.05; №17 — 03.00. В сторону площади Театральной: троллейбусы №8 — 03.05; №10 — 03.25, автобусы №7 — 03.06; №11 — 03.35; №17 — 03.38;
  • Вознесенский храм, улица Вознесенская, дом 26а, ООТ «улица Грибоедова»: в сторону Дашково-Песочни: троллейбусы №8 — 03.20; №10 — 03.40. В город: троллейбус №3 — 03.05; автобус №11 — 02.44. В сторону ТЦ Круиз, улица Новоселов, д. 60: автобусы №11 — 03.43; №16 — 02.38;
  • Екатерининский храм, улица Маяковского, Центральный рынок, ООТ «Центральный рынок»: в город: троллейбусы №2 — 03.25; №16 — 02.55; автобус №4 — 02.50. В сторону площади Театральной: автобусы №4 — 03.24; №16 — 03.42;
  • Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, улица Татарская, дом 72, ООТ «Дворец Молодежи»: в сторону Радиоуниверситета: троллейбус №5 — 02.45. В сторону Кардиодиспансера: троллейбус №5 — 03.50. ООТ «Полетаевский рынок»: в сторону города: автобус №16 — 03.07. В сторону поселка Южный: автобус №16 — 03.30;
  • Храм Космы и Дамиана, Рязанская областная клиническая больница, ООТ «Больничный комплекс»: в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 03.45; автобус №17 — 03.14. В город: автобус №17 — 03.20;
  • Крестовоздвиженский храм, улица Васильевская, дом 1, ООТ «Сбербанк»: в сторону улицы Новоселов, дом 60: автобусы №6 — 03.05; №16 — 04.02; №17 — 04.07. В сторону центра (до улицы Новой): автобус №6 — 03.15;
  • Храм в честь Царственных страстотерпцев Московское шоссе (поселок Дягилево), ООТ «храм царских мучеников»: в сторону улицы Забайкальской: троллейбус №1 — 03.15;
  • Никольский храм, улица Чкалова, дом 33а, ООТ «завод ЖБИ №2»: в сторону Октябрьского городка: троллейбус №2 — 03.45. В сторону площади Победы: троллейбусы №5 — 4.05; №2 — 03.55
  • Николо-Дворянский храм, улица Николодворянская, дом 12, ООТ «Цирк»: в сторону площадь Ленина: троллейбусы №3 — 03.25; №5 — 03.15; №8 — 04.10; №10 — 4.10; автобусы №7 — 02.43; №11 — 03.03; №17 — 02.58. ООТ «Библиотека имени Горького»: в сторону площади Театральной: автобусы №7 -03.08; №11 — 03.37; №17 — 03.40;
  • Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (Епархиальное подворье), улица Циолковского, дом 8, ООО «Николо Ямской храм»: в город: троллейбус №2 — 03.15. ООО «улица Циолковского»: в Дашково-Песочню: автобус №6 — 02.55;
  • Покровско-Татианинский храм, улица Свободы (Рязанский Государственный университет), ООТ «РГУ»: в сторону площади Ленина: троллейбусы №3 — 03.20; №10 — 04.00;
  • Преображенский храм (Канищево), село Канищево, ООТ «Школа»: в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 03.40; автобус №17 — 03.10. В город: автобус №17 — 03.22;
  • Преображенский храм (Спас-на-Яру), улица Петрова, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02.40;
  • Скорбященский храм, Скорбященский проезд, дом 1, ООТ «Рембыттехника»: в сторону Рязцветмета: троллейбус №12 — 03.20;
  • Храм Сретения Господня, площадь Новаторов, ООТ «Сельхозакадемия»: в город: троллейбус №17 — 03.30; автобус №4 — 03.07;
  • Храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне, улица Новаторов, ООТ «Сельхозакадемия»: в город: троллейбус №17 — 03.30; автобус №4 — 03.07;
  • Никольский храм, Больница имени Семашко, ООТ «Больница имени Семашко»: в сторону площади Театральной: троллейбусы №5 — 02.55; №17 — 04.10; В сторону Полетаевского рынка: троллейбус №12 — 02.55;
  • Свято-Троицкий мужской монастырь, Московское шоссе, дом 10, ООТ «ТД Барс»: в город: троллейбусы №1 — 02.25; №8 — 02.50; №10 — 03.10; №16 — 02.30; №17 — 03.50; автобус №4 — 03.18. В сторону Таможни: троллейбусы №1 — 03.00; №10 — 04.25; №16 — 03.10; №17 — 05.05;
  • Казанский женский монастырь, улица Фурманова, дом 56, ООТ «площадь Свободы»: в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 03.15; №10 — 03.55;
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь, Кремль, дом 5, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02.40;
  • Георгиевский храм, поселок Приокский, ООТ «Спорткомплекс Чайка»: в город: троллейбусы №1 — 02.10; №8 — 02.35; №10 — 03.00; №16 — 02.15; №17 — 03.15;
  • Солотчинский Рождественский Богородицы женский монастырь, Казанский храм, поселок Солотча, ООТ «Школа»: в направлении Монастырской площади автобус №108 — 03.00, далее по маршруту (по требованию).

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