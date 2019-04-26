В России выпустили интерактивную карту Семи Королевств из «Игры Престолов»

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Картографический сервис 2ГИС, по случаю выхода восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов», выпустил
С помощью такого проекта пользователи могут посмотреть, как далеко от Винтерфелла находится Стена, как выглядит Королевский тракт и какие владения у главных домов Семи Королевств.
Во вкладке «Интересное в Вестеросе и Эссосе» можно посмотреть тематический путеводитель. Обещают рассказать, где устраивают лучшие битвы сезона, в каких городах безупречный шопинг и что надо знать о землях за Стеной.
Кстати, в карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять отзывы.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.