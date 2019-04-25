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В рязанском УГИБДД сменился руководитель. Об этом в четверг, 25 апреля, RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Бывший руководитель ведомства Олег Иванов возглавил центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Сергей Романов, который ранее был заместителем Иванова.
В пресс-службе отметили, что «за период управления госавтоинспеции Рязанской области зарекомендовал себя как достойный и грамотный руководитель, при котором ведомство на постоянной основе и в полной мере проводились мероприятия по реализации госполитики, направленной на повышение безопасности дорожного движения в регионе».
Напомним, Иванов возглавлял рязанское УГИБДД с марта 2015 года.
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