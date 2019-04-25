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22:37, 25 апреля 2019 402
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В Рязани пропала 81-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 81-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 81-летняя Тамара Мастакова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении в четверг, 25 апреля. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи. Не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 157-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза голубые. Из одежды известно: ярко-розовый махровый халат, фиолетовые сланцы.


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