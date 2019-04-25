RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Подозреваемый в жестоком избиении парня в рязанском клубе оказался бывшим полицейским. Об этом RZN.info рассказал адвокат потерпевшего.
Он уточнил, что 23-летний бывший курсант рязанского филиала Московского университета МВД России официально не трудоустроен, но работал охранником в баре.
Кроме того, по данным следствия, он был осужден в 2018 году по части 1 статьи 228 УК РФ. Также подозреваемый стоит на учете в наркодиспансере.
В настоящий момент в Советском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, случай произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца
Родственники молодого человека обратились к адвокату, который начал проверку информации.
Произошедшим также
Позже в минздраве отметили, что пострадавший
Очевидцы рассказали, что избиение началось после
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвух жителей Калужской области осудили за махинации с кредиткой
|
cледующая новость →В рязанском УГИБДД сменился руководитель.
Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».