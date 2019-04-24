В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом на Окском проезде. Фото

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В полиции рассказали о ДТП, которое произошло вечером 23 апреля около дома №4 на Окском проезде. Примерно в 19:00 Renault Logan сбил мотоциклиста.
По предварительной информации, 32-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Свободы в сторону улицы Есенина. При повороте налево он не предоставил преимущество проезда мотоциклисту и столкнулся с ним.
В результате 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Ранее появилось
Госавтоинспекция Рязанской области обратилась ко всем владельцам мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать шлемы и, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
«Водителям же автомобилей следует быть более внимательными к владельцам двухколесных транспортных средств и помнить, что даже в случае легкого столкновения водитель мотоцикла зачастую рискует получить тяжелые травмы», — добавили инспекторы.
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