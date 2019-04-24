Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:39, 24 апреля 2019 745
 0    0

В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом на Окском проезде. Фото

В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом на Окском проезде. Фото

В полиции рассказали о ДТП, которое произошло вечером 23 апреля около дома №4 на Окском проезде. Примерно в 19:00 Renault Logan сбил мотоциклиста.

По предварительной информации, 32-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Свободы в сторону улицы Есенина. При повороте налево он не предоставил преимущество проезда мотоциклисту и столкнулся с ним.

В результате 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

Ранее появилось видео с места происшествия.

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась ко всем владельцам мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать шлемы и, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

«Водителям же автомобилей следует быть более внимательными к владельцам двухколесных транспортных средств и помнить, что даже в случае легкого столкновения водитель мотоцикла зачастую рискует получить тяжелые травмы», — добавили инспекторы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 84 934
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 511
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 981
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 16 101
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
21:41, 22 апреля 2019 15 857
В рязанском баре жестоко избили молодого человека 3
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум