На Окском проезде сбили мотоциклиста. Видео

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Вечером во вторник, 23 апреля, на Окском проезде произошло ДТП. Видео с места аварии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, водитель Renault Logan не посмотрел в зеркала, когда поворачивал налево, и сбил мотоциклиста. Последний получил травмы.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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