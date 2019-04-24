В Муроме напавший на хозяйку бык сломал ей ребра

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Фото: Pixabay.com
В Муроме бык напал на хозяйку. Об этом сообщила «
Отмечается, что 40-летняя женщина пыталась покормить своего питомца и слишком близко к нему приблизилась.
«По неизвестной причине разозлившееся животное внезапно набросилось на хозяйку», — говорится в сообщении.
Женщину спасли. Ее с переломали ребер доставили в Муромскую городскую больницу №3.
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