В центре Рязани дорогу залило кипятком

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Вечером в среду, 24 апреля, дорогу на улице Семинарской залило кипятком. Фотографии в редакцию RZN.info прислал очевидец.
Авария произошла рядом с рязанским ГУ МЧС. Подробности выясняются.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.