Глава Рязанской областной думы встретился с Владимиром Путиным

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Председатель областной думы Аркадий Фомин принял участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном собрании России. Они прошли с 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает
С членами совета встретился Владимир Путин. В работе приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Они обсудили выполнение задач, поставленных в майском указе президента.
«Глава государства акцентировал внимание на том, что для развития страны, аккумулированы беспрецедентные ресурсы. Он предложил региональным законодателям шире использовать возможности парламентского контроля, чтобы люди почувствовали реальные позитивные результаты», — рассказал по окончании заседания Аркадий Фомин.
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