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19:38, 23 апреля 2019 359
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В Рязани заделали ямы на 17 улицах 1

В Рязани заделали ямы на 17 улицах

За период с 15 по 21 апреля в Рязани заделали ямы на 17 улицах, сообщил сайт горадминистрации.

Ремонт дорог проводили на улицах: Промышленная, Юбилейная, Типанова, Семена Середы, Шереметьевская, Высоковольтная, Весенняя, Строителей, Шевченко, Сенная, Павлова, Маяковского, Кудрявцева, Советской Армии, а также на проезде Завражнова, и на участке дороги от дома 13 по Касимовскому шоссе до улицы Кальной и пересечения улицы Черновицкой и улицы Щорса до Ряжского шоссе (Южный промузел).

Общая площадь ремонта составила 4 250 квадратных метров.

Кроме того, с 22 по 28 апреля планируется выполнить работы по заделке выбоин на улицах Новоселов от Шереметьевского проезда до улицы Шереметьевской; Братиславская от улицы Островского и далее по Славянскому проспекту; Октябрьская от улицы Станкозаводской до путепровода «Приокский», улица Крупская.

В мэрии отметили, что всего с начала года работы по заделке аварийных ям провели на 110 улицах.


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