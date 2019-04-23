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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Вечером во вторник, 23 апреля, в Рязани эвакуировали главный корпус РГУ имени Есенина.
Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в библиотеке университета сработала пожарная сигнализация. На вызов выехал один пожарный расчет, сигнал оказался ложным.
В пресс-центре РГУ рассказали, что эвакуация прошла в установленные сроки. В настоящее время занятия продолжаются.
© RZN.info
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