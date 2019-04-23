В центре Рязани высадили десять тысяч цветов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 23 апреля, рязанские студенты высадили цветы на Первомайском проспекте. Об этом сообщил
На клумбах высадили рассаду виолы красного, синего и белого цветов и очиток. Эти цветы выбрали из-за их устойчивости к весенним заморозкам.
«Сегодня мы планируем высадить около десяти единиц рассады и около 500 многолетников. Соответственно, к 1 мая мы будет видеть хорошие цветущие клумбы», — говорится в сообщении.
В этом году новые клумбы в виде звезды появятся на Бульваре Победы, в виде ленты российского флага — на площади Победы.
Также растения появятся в сквере перед бывшим кинотеатром «Москва» и в Вишневом саду на улице Песоченской.
Всего в городе высадят более 350 тысяч цветов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов поручил руководителям районов серьезно подготовиться из-за жаркого августа
|
cледующая новость →На проект платной дороги в Рязани потратят восемь миллионов из бюджета
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.