Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:53, 23 апреля 2019 1 086
 0    0

В центре Рязани высадили десять тысяч цветов

В центре Рязани высадили десять тысяч цветов

Во вторник, 23 апреля, рязанские студенты высадили цветы на Первомайском проспекте. Об этом сообщил сайт мэрии.

На клумбах высадили рассаду виолы красного, синего и белого цветов и очиток. Эти цветы выбрали из-за их устойчивости к весенним заморозкам.

«Сегодня мы планируем высадить около десяти единиц рассады и около 500 многолетников. Соответственно, к 1 мая мы будет видеть хорошие цветущие клумбы», — говорится в сообщении.

В этом году новые клумбы в виде звезды появятся на Бульваре Победы, в виде ленты российского флага — на площади Победы.

Также растения появятся в сквере перед бывшим кинотеатром «Москва» и в Вишневом саду на улице Песоченской.

Всего в городе высадят более 350 тысяч цветов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 84 571
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 378
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 848
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 15 628
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
21:41, 22 апреля 2019 14 762
В рязанском баре жестоко избили молодого человека 3
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум