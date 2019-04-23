УАЗы, ранцы и лопаты. Любимов передал новую технику для тушения пожаров

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Глава региона Николай Любимов передал в рязанские лесничества девять лесопатрульных автомобилей. Торжественная встреча прошла в Кораблине, во вторник, 23 апреля.
На закупку техники потратили почти семь миллионов рублей из федерального бюджета. Машины отправят в лесничества Шацка, Сасова, Шилова, Спасские, Тумы и Ермиши.
В каждом из УАЗов имеется емкость для доставки воды с объемом в 200 литров, пара специальных огнетушителей ранцевого типа РЛО «Барьер».
Кроме того, в автомобилях стандартно расположились две лопаты и два топора.
Также губернатору показали технику, которая сейчас используется для пожаротушения, и новый завод по переработке леса в селе Княжое.
Любимову представили цеха, склад, распилочное оборудование и сушилки из Германии и Италии, а также готовые мебельные щиты.
© RZN.info
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