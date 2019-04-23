Тамбовчанин унес из сельсовета почти полтонны металлолома

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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин украл из сельсовета на станции Селезни 419 килограммов металлолома. Об этом
В середине января из пустующего здания пропали трубы и радиаторы системы отопления. Криминалисты изъяли следы злоумышленника, оперативники опросили местных жителей. Как оказалось, к краже причастен живущий неподалеку мужчина 1997 года рождения. Он рассказал, что полночи переносил к своему дому металлолом. Краденое молодой человек продал за три с половиной тысячи рублей, а деньги потратил.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»). Отмечается, что ранее он «уже не раз имел проблемы с законом».
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